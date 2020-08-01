شكرا لمتابعة خبر عن الزعاق : تبقي على سهيل 19 يوم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

قال الخبير الفلكي الدكتور خالد الزعاق، اليوم السبت إن تبقي على سهيل 19 يوم.

وقال الزعاق عبر حسابه الرسمي على " تويتر " موجة الحر الشديدة ستنكمش من يوم الاثنين وسنحس بعودة الحرارة إلى طبيعتها نهاية هذا الأسبوع.

وأشار إلى أن هذه الفترة المتبقية من جمرة القيظ لا يزرع فيها شيء؛ حيث إن الزراعة ستكون غير ممكنة حتى منتصف شهر محرم المقبل، وذلك لأن باطن الأرض يكون مرتفع الحرارة والأرض لا تقبل أي مزروعات جديدة، ويتم المحافظة على الأشياء المزروعة بكثرة السقيا.