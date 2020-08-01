ولي عهد البحرين ورئيس وزرائها يشيدان بجهود المملكة لإنجاح موسم الحج

ثمّن الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين، جهود المملكة العربية السعودية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في تنظيم شعيرة حج هذا العام وفق إجراءات احترازية وتدابير وقائية، أسهمت في تحقيق أعلى معايير السلامة؛ للحفاظ على صحة ضيوف الرحمن وتوفير أقصى درجات الراحة والعناية بهم.

وأعرب ولي عهد البحرين، في برقية بعثها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، عن خالص تهانيه على التنظيم الناجح لشعيرة الحج هذا العام؛ والتي استدعت جهودًا عظيمة لما واكبته من ظروف استثنائية؛ بسبب جائحة فيروس كورونا؛ ما عكس الحرص الذي توليه المملكة العربية السعودية ومساعيها المباركة في تحمل تلك المسؤولية المقدسة بإقامة كبرى الشعائر الإسلامية.

ودعا المولى القدير أن يتقبل من حجاج بيت الله الحرام أعمالهم وطاعاتهم، وأن يمن عليهم بالأجر والمغفرة، وأن يعيد هذه المناسبة المباركة على المملكة العربية السعودية وشعبها بالمزيد من التقدم والنماء والرخاء في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بوافر اليُمن والبركات، وأن يرفع هذه الجائحة عن بلاد المسلمين والبشرية جمعاء ويسبغ على عباده نعمة الصحة.

كما هنأ الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، في برقيتين مماثلتين، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، والأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية.

ومن جانبه، أشاد أيضًا الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء بمملكة البحرين، بالجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، من أجل إنجاح موسم الحج هذا العام في ظل إجراءات احترازية شديدة الدقة للوقاية من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)؛ وبما يعكس ما يوليه خادم الحرمين الشريفين من جهود مخلصة في إقامة مناسك الحج عامًا بعد عام وفي مختلف الظروف وتوفير أقصى درجات الراحة والحماية والأمان لضيوف الرحمن.

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وأثنى في برقية بعثها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على المواقف النبيلة للملك المفدى وجهوده المتواصلة في خدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية، وبما يعكس الدور المحوري الذي تضطلع به المملكة في ظل قيادته الحكيمة.

وأعرب رئيس الوزراء بمملكة البحرين عن أطيب التهاني لخادم الحرمين الشريفين بما منّ الله عليه به من نعمة الصحة والعافية، داعيًّا الله عز وجل أن يمتعه بموفور الصحة والسعادة وتمام العافية والعمر المديد؛ لمواصلة جهوده الخيرة ومساعيه المباركة في قيادة المملكة العربية السعودية.

وعبر عن خالص التهاني والتبريكات للملك المفدى بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، سائلًا الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة المباركة الكريمة وأمثالها على خادم الحرمين الشريفين وعلى الشعب السعودي وعلى الأمتين العربية والإسلامية بوافر اليمن والخير والبركات، معربًا عن تمنياته لشعب المملكة باطراد الرفعة والتقدم والنماء، وللعلاقات الأخوية الوطيدة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين بدوام الازدهار.

كما نوه الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، في برقية مماثلة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بجهود حكومة المملكة في إقامة شعائر موسم الحج هذا العام، وعدها أداء لرسالة المملكة النبيلة في خدمة الدين الحنيف.

وأعرب عن خالص التهاني والتبريكات لسمو ولي العهد بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، معبرًا عن بالغ الاعتزاز والفخر بوشائج القربي والمحبة التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين.

وهنأ رئيس الوزراء بمملكة البحرين الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية على المساعي الكبيرة التي تبذل لخدمة حجاج بيت الله الحرام، داعيًّا المولى عز وجل أن يجزيه وجميع المسؤولين بإمارة مكة المكرمة ولجنة الحج المركزية الخير والثواب.