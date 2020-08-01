بالأرقام.. خريطة التعافي الجديدة من فيروس كورونا في عموم المملكة

تصدرت مدينة الرياض قائمة المدن السعودية في حالات التعافي، مسجلة شفاء 196 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية؛ وذلك من أصل 237,548 حالة شفاء في مدن المملكة منذ بداية أزمة فيروس كورونا المستجد حتى الآن.

وجاءت مكة المكرمة في المرتبة الثانية مسجلة شفاء 160 حالة، وتم تعافي (133 في الهفوف 101 في المبرز 97 في الدمام 92 في جدة 87 في حفر الباطن 74 في الطائف 54 في خميس مشيط 52 في المدينة المنورة 47 في ينبع 45 في نجران 35 في حائل 33 في عنيزة 28 في الجبيل 26 في تبوك 24 في بقيق 23 في الخبر 22 في أحد رفيدة 21 في بريدة 18 في تربة 18 في وادي الدواسر 16 في الظهران 15 في الخرمة 15 في القوز 14 في النعيرية 14 في الخرج) .

فيما تعافى (13 في محايل 13 في الحائط 12 في خليص 12 في راس تنورة 11 في عفيف 11 في الرس 11 في القطيف 11 في المندق 10 في ضرما 10 في قلوة 10 في الليث 10 في ليلى 9 في أبها 9 في عيون الجواء 9 في صفوى 8 في الدلم 8 في رنية 8 في بلجرشي 8 في بقعاء 8 في الدرعية 7 في الشملي 7 في ظهران الجنوب 7 في البكيرية 7 في ميسان 7 في الجفر 6 في بارق 6 في سراة عبيدة 6 في البجادية 6 في ساجر 5 في الدوادمي 5 في الزل في 5 في البدائع 5 في حريملاء 5 في الوجه 5 في القريع).

بينما تعافى (4 في موقق 4 في النبهانية 4 في طريف 4 في تبالة 4 في رياض الخبراء 4 في حوطة بني تميم 4 في ضبا 4 في شقراء 4 في المذنب 4 في أضم 3 في الحرجة 3 في سكاكا 3 في عرعر 3 في المجمعة 3 في يدمة 3 في القيصومة 3 في العقيق 3 في المزاحمية 3 في رماح 3 في السحن 2 في خباش 2 في الرين 2 في عريعرة 2 في الرويضة 2 في المضة 2 في الباحة 2 في حبونا 2 في الرقعي 2 في الكامل 2 في الغزالة 2 في المخواة 2 في الغاط 2 في العيون 2 في الحريق 2 في شرورة 2 في القنفذة 2 في أملج 2 في العلا 2 في السليل 2 في القويعية 2 في تمير 2 في القرى 2 في قرية العليا).

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في حين تعافى (1 في الشعبة 1 في بطحاء 1 في الطوال 1 في بدر الجنوب 1 في الشنان 1 في عقلة الصقور 1 في البرك 1 في الخاصرة 1 في بيشة 1 في مليجة 1 في السليمي 1 في القريات 1 في ضرية 1 في الأرطاوية 1 في الحناكية 1 في ثادق 1 في العويقيلة 1 في المجاردة 1 في بيش 1 في تيماء 1 في دومة الجندل 1 في الخفجي 1 في الفرشة 1 في البشائر).

وكانت وزارة الصحة أعلنت، اليوم السبت، تسجيل (1573) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19)، وتسجيل (21) حالة وفاة جديدة.

وأضافت الوزارة، في بيان على حسابها بموقع تويتر، أنه تمَّ تسجيل (1890) حالة تعافٍ؛ ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (237,548) حالة.

ووفقًا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميًّا منذ ظهور أول حالة في المملكة 277.478 حالة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 235.658 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 2887 حالة وفاة.