توزيع بطاقات لتصفح المكتبة الإلكترونية لضيوف الرحمن على هواتفهم

تحوي أكثر من 3000 إصدار تهم المسلم بعدة لغات..
وزعت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة في وكالة المطبوعات والبحث العلمي، بطاقات لباركود خدمة التصفح الإلكتروني لمطبوعاتها المتنوعة وبحوثها العلمية، عبر المكتبة الإلكترونية التي تزيد على 3000 مطبوعة لجميع حجاج بيت الله الحرام خلال وجودهم بالمشاعر؛ لتمكينهم من خدماتها في البحث السريع عن المصادر، والمطبوعات العلمية الشرعية والتي تهم المسلم وبلغات عالمية وفق منظومة إلكترونية متطورة.
وتأتي هذه الخدمة ضمن مشاريع الوزارة للنشر الإلكتروني للوزارة التي تسعى من خلالها لمواكبة برنامج التحول الوطني 2020، ومساعيها في تطبيق رؤية المملكة 2030، في إطار توجيهات ودعم وزير الشؤون الإسلامية الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، الذي يؤكد تقديم خدمات نوعية ومميزة ضمن رسالة الوزارة السامية المنبثقة من رسالة المملكة في خدمة العمل الإسلامي بمختلف مجالاته، وفي مقدمتها الدعوة إلى الله بكل الوسائل الممكنة، ومن أبرزها توفير المطبوعات والإصدارات العلمية التي تسهم في نشر مفهوم الوسطية والاعتدال، ومحاربة الانحراف الفكري على مختلف المستويات.
يُذكر أن وكالة المطبوعات والبحث العلمي بالشؤون الإسلامية، توفر من خلال خدمة المكتبة الإلكترونية إمكانية الحصول على جميع إصداراتها إلكترونيًّا عبر بوابة الوزارة بأكثر من 45 لغة عبر هواتفهم المحمولة.
وحظيت هذه الخدمة التي وفرتها الشؤون الإسلامية للحجاج خلال موسم الحج الاستثنائي بإشادة كبيرة في ظل جائحة كورونا الذي تتطلب فيها تحقيق التباعد الاجتماعي في جميع الأعمال.
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