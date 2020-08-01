«المرور» يوضح 4 خطوات في حال سرقة لوحة السيارة الخلفية

حدد المرور السعودي 4 خطوات يجب القيام بها عند سرقة لوحة السيارة الخلفية.

جاء ذلك ردًّا من «المرور السعودي»، على استفسار أحد المواطنين؛ مفاده: «السلام عليكم، سرقت لوحة السيارة الخلفية وش سويت في هذه الحالة؟».

وأجاب «المرور»، عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر»، قائلًا: «عزيزنا، الإبلاغ لدى السجلات الجنائية ثم سداد الرسوم ومراجعة المرور والتقدم بطلبك.. يسعدنا تواصلك».