عملية ناجحة لإنقاذ مقيم اخترق سيخ حديدي جمجمته

شهد التجمع الصحي الأول بالمنطقة الوسطى نجاح فريق طبي من قسم جراحة الفم والوجه والفكين بمدينة الملك سعود الطبية في إنقاذ مقيم هندي (32 عامًا) اخترق سيخ حديدي (أداة تعليق الذبائح) جمجمته إثر سقوط من علو.

وتم استقبال مقيم هندي محول من مستشفى القويعية إلى قسم جراحة الوجه والفكين بمدينة الملك سعود الطبية مع وجود سيخ حديدي اخترق أنسجة العين اليمنى من الجهة الوحشيه مع وجود تهشم في سقف العين اليمنى وصولًا إلى الجيب الجبهي وعلى بعد مسافة قليلة من العصب البصري للعين اليمنى، بشكل متوازٍ مع العضلة المستقيمة الجانبية للعين اليمنى وصولًا إلى الفص الجبهي للدماغ.

وبعد عمل الفحوصات والاستشارات اللازمة من قبل جراحة الوجه والفكين وجراحة المخ والأعصاب والعيون وعمل الأشعة المطلوبة تم إدخال المريض للعمليات على وجه السرعة واستخراج السيخ المعدني بفضل من الله، وأثبتت فحوصات العين بعد العملية سلامتها ولله الحمد، وتم إجراء العملية من قبل د.فيصل بن سحيم إستشاري جراحة الفم والوجه والفكين ود. هيثم بن تريكي، استشاري مشارك جراحة الفم والوجه والفكين، وبمشاركة د. عهود الطويهر، طبيبة مقيمة ببرنامج شهادة الاختصاص السعودية، وكذلك د.إبراهيم عبدربه إخصائي العيون.