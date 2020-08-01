مديرية الجوازات: سداد المخالفات المرورية شرط لتجديد وإصدار جواز السفر

أكدت المديرية العامة للجوازات السعودية شرط سداد المخالفات المرورية؛ لإنهاء إجراءات إصدار أو تجديد جواز السفر.

جاء ذلك ردًّا من «الجوازات» على استفسار أحد المغردين مفاده: «السلام عليكم أبغى أجدد الجواز هل يلزم سداد المخالفات؟».

وأجابت «مديرية الجوازات»، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر»، قائلة: «مرحبًا بك، التعليمات تشترط خلو سجلك المروري من المخالفات المرورية؛ لإنهاء إجراءات إصدار أو تجديد جواز السفر.. نسعد بخدمتكم».

وفي وقت سابق أوضحت منصة أبشر، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر»، آلية تجديد جواز السفر عبر المنصة.

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وأضافت منصة أبشر، عبر حسابها الرسمي، أنه يمكن تجديد جواز السفر، لأفراد الأسرة لمن هم أقل من 21 عامًا دون حجز موعد من خلال خدمة المواعيد.

وفي حال تجاوز عمر أفراد الأسرة 21 عامًا، يتم تنفيذ الخدمة من خلال حسابهم الشخصي في منصة أبشر، وذلك وفقًا لما أعلنته منصة أبشر.

جاء ذلك ردًّا على استفسار أحد المغردين على الحساب الرسمي لمنصة أبشر: «لم أتمكن من تجديد جواز السفر لبعض أفراد الأسرة عبر أبشر».

وأكدت المديرية العامة للجوازات، أن على المواطنين الراغبين في تجديد أو إصدار جواز السفر، سداد الرسوم أولًا عبر خدمة سداد المدفوعات الحكومية على أبشر.

وأوضحت المديرية العامة للجوازات ردًّا على أحد الاستفسارات: «سيلزم لتجديد جواز السفر سداد رسوم تبلغ 300 ريال لخمس سنوات، و600 ريال لعشر سنوات، علمًا بأن العشر سنوات تكون لمن أتم 21 عامًا».