تنظيم دقيق واحترازات عالية

نقل الحجيج لجسر الجمرات
- خطة تفصيلية إجرائية ووقائية
-مسارات ملونة محددة تُحدد الحركة
-ملصقات أرضية إرشادية لترتيب توافد الحجيج إلى رمي جمارهم
6250 كاميرا
- توثق مسرح العمليات بالمشاعر المقدسة والحرم المكي
-تتوافق مع العنصر البشري والتقني
- تعمل تحت منظومة مركز القيادة والسيطرة
-مراقبة الكاميرات التلفزيونية والتوجيه العملياتي
تعقيم وتطهير وتعطير
54 ألف لتر يومياً للتعقيم والتعطير
3500 عامل
رفع عمليات غسل الحرم إلى 10 مرات يومياً
95 معدة وآلية غسيل حديثة مكة المكرمة: دوت الخليج
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