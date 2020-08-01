تنظيم دقيق واحترازات عالية

بينما أعرب ملك البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة عن خالص تهانيه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على التنظيم الدقيق والناجح لشعيرة الحج هذا العام، جدد مدير عام منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس غيبرييسوس أمس تهنئته للمملكة على الخطوات التي اتخذتها لجعل عملية الحج هذا العام آمنة قدر الإمكان. وقال إن ما قدمته المملكة دليل قوي على أنواع التدابير التي يمكن للبلدان ويجب عليها أن تتخذها من أجل التكيّف مع الوضع الطبيعي الجديد. إلى ذلك، أكمل حجاج بيت الله الحرام رمي الجمرات الثلاث أول أيام التشريق، وسط تنظيم دقيق وإجراءات احترازية عالية، وتحقيق التباعد المكاني بين الحجيج. نقل الحجيج لجسر الجمرات - خطة تفصيلية إجرائية ووقائية -مسارات ملونة محددة تُحدد الحركة -ملصقات أرضية إرشادية لترتيب توافد الحجيج إلى رمي جمارهم 6250 كاميرا - توثق مسرح العمليات بالمشاعر المقدسة والحرم المكي -تتوافق مع العنصر البشري والتقني Advertisements - تعمل تحت منظومة مركز القيادة والسيطرة -مراقبة الكاميرات التلفزيونية والتوجيه العملياتي تعقيم وتطهير وتعطير 54 ألف لتر يومياً للتعقيم والتعطير 3500 عامل رفع عمليات غسل الحرم إلى 10 مرات يومياً 95 معدة وآلية غسيل حديثة مكة المكرمة: دوت الخليج



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