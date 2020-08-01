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زيادة أسرة العناية المركزة في مستشفيات عسير بنسبة 73% لجميع القطاعات

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أعلنت الصحة عن زيادة نسبة أسرَّة العناية المركزة في مستشفيات منطقة عسير لجميع القطاعات بنسبة 73%، وذلك ضمن جهودها للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية في المنطقة وتجويدها بما يلبي احتياجات المواطنين والمقيمين الصحية. وتأتي هذه الخطوة استكمالاً لما أعلنته «الصحة» مؤخرًا عن إضافة ما يقارب 3280 سرير عناية مركزة، وذلك خلال 90 يومًا في مختلف مستشفيات القطاعات الصحية في جميع مناطق المملكة؛ بهدف توفير أقصى درجات الحماية لسلامة المواطنين والمقيمين، واستمرارًا لتطبيق أعلى معايير الوقاية، واتخاذ إجراءات وقائية استباقية للتصدي لفيروس كوفيد 19.
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