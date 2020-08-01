حج / حجاج بيت الله الحرام يرفعون التهنئة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين بمناسبة عيد الأضحى المبارك



مكة المكرمة ١١ ذو الحجة 1441 هـ الموافق 01 أغسطس 2020 م واس

رفع حجاج بيت الله الحرام التهنئة المقرونة بصادق الدعاء لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى سمو ولي عهده الأمين الأمير

جاء ذلك على هامش حفل المعايدة الذي نظمته اللجنة الثقافية بالمجلس التنسيقي لحجاج الداخل، من خلال الشاشات الافتراضية، وتبادل الجميع فيه التهنئة بهذه المناسبة السعيدة ، وقدمت فيه اللجنة هدايا رمزية للحجاج .

كما قدم الحجاج التهنئة للقيادة الرشيدة والشعب السعودي بمناسبة شفاء الملك سلمان بن عبدالعزيز، وخروجه من المستشفى بعد العملية الجراحية التي أجريت له، سائلين الله له موفور الصحة والعافية.

وأجمع الحجاج على التنويه والإشادة بما قدم لهم من خدمات نوعية منذ بدء رحلة الحج في ظل هذه الظروف الاستثنائية، حرصت خلالها المملكة على إقامة شعيرة الحج بأعداد محدودة، وتوفير كل أسباب الراحة والطمأنينة للحجاج؛ ليؤدوا حجهم بسلام آمنين، وتسخير كل وسائل السلامة والراحة لهم.

// انتهى //

22:38ت م

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مكة المكرمة ١١ ذو الحجة 1441 هـ الموافق 01 أغسطس 2020 م واسرفع حجاج بيت الله الحرام التهنئة المقرونة بصادق الدعاء لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى سمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان - حفظهما الله - بمناسبة عيد الأضحى المبارك، سائلين المولى القدير أن يعيده على الأمتين العربية والإسلامية باليمن والبركات.جاء ذلك على هامش حفل المعايدة الذي نظمته اللجنة الثقافية بالمجلس التنسيقي لحجاج الداخل، من خلال الشاشات الافتراضية، وتبادل الجميع فيه التهنئة بهذه المناسبة السعيدة ، وقدمت فيه اللجنة هدايا رمزية للحجاج .كما قدم الحجاج التهنئة للقيادة الرشيدة والشعب السعودي بمناسبة شفاء الملك سلمان بن عبدالعزيز، وخروجه من المستشفى بعد العملية الجراحية التي أجريت له، سائلين الله له موفور الصحة والعافية.وأجمع الحجاج على التنويه والإشادة بما قدم لهم من خدمات نوعية منذ بدء رحلة الحج في ظل هذه الظروف الاستثنائية، حرصت خلالها المملكة على إقامة شعيرة الحج بأعداد محدودة، وتوفير كل أسباب الراحة والطمأنينة للحجاج؛ ليؤدوا حجهم بسلام آمنين، وتسخير كل وسائل السلامة والراحة لهم.// انتهى //22:38ت م0175

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