السعودية اليوم / أمطار على منطقة المدينة المنورة



المدينة المنورة 11 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 01 أغسطس 2020 م واس

هطلت على منطقة المدينة المنورة اليوم, أمطار متفرقة من متوسطة إلى غزيرة شملت مراكز : المليليح، والمندسة، وضعه، وغراب، والنقمي، وأبا الدود، وغيرها من المراكز والقرى المجاورة ، سالت على إثرها العديد من الأودية والشعاب وارتوت الأرض.

جعلها الله سقيا رحمةٍ وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.

// انتهى //

22:24ت م

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