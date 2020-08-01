

جدة 11 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 01 أغسطس 2020 م واس

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية على محافظات منطقة مكة المكرمة الشرقية.

وأشارات إلى أن التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الواحدة من صباح يوم الغد محافظات: الخرمة، والمويه، وتربة، ورنية، والأجزاء المجاورة لها.

من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

// انتهى //

22:23ت م

0171





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الأرصاد : أمطار رعدية على محافظات مكة المكرمة الشرقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.