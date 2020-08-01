حج / رابطة العالم الإسلامي تشيد بالنجاح المتميز لخطة حج هذا العام



مكة المكرمة 11 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 01 أغسطس 2020 م واس

أشادت رابطة العالم الإسلامي بالنجاح المتميز لخطة حج هذا العام والتي تعاملت بكفاءة عالية مع الظروف الاستثنائية لجائحة

وأكدت الرابطة في تصريح لمعالي أمينها العام رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى أن العالم الإسلامي ثمن عالياً التوجيهات الحكيمة لتنظيم حج هذا العام، مشيراً إلى أن الرابطة تلقت تنويه مفتي وعلماء العالم الإسلامي بالخدمات الجليلة المقدمة من حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين "حفظهما الله"، في سياق شرف خدمة حجاج بيت الله الحرام، مؤكدين تقديرهم الكامل للحالة الاستثنائية التي وُفقت المملكة العربية

// انتهى //

22:14ت م

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مكة المكرمة 11 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 01 أغسطس 2020 م واسأشادت رابطة العالم الإسلامي بالنجاح المتميز لخطة حج هذا العام والتي تعاملت بكفاءة عالية مع الظروف الاستثنائية لجائحة كورونا حيث كان الحرص على إقامة الشعيرة مع المحافظة التامة على أعلى معايير السلامة الصحية بين الحجاج.وأكدت الرابطة في تصريح لمعالي أمينها العام رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى أن العالم الإسلامي ثمن عالياً التوجيهات الحكيمة لتنظيم حج هذا العام، مشيراً إلى أن الرابطة تلقت تنويه مفتي وعلماء العالم الإسلامي بالخدمات الجليلة المقدمة من حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين "حفظهما الله"، في سياق شرف خدمة حجاج بيت الله الحرام، مؤكدين تقديرهم الكامل للحالة الاستثنائية التي وُفقت المملكة العربية السعودية في إدارة ظرفها الخاص بنجاح تام.// انتهى //22:14ت م0169

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