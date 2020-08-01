السعودية اليوم / أمطار على منطقة الباحة



الباحة 11 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 01 أغسطس 2020 م واس

هطلت على منطقة الباحة اليوم أمطار متفرقة من متوسطة إلى خفيفة مع انخفاض الرؤية بسبب الضباب الكثيف الذي غطى مدينة الباحة ومنتزهاتها وعدد من المواقع بقطاع السراه, شملت أجزاء من مدينة الباحة وضواحيها ، وأجزاء من محافظات بلجرشي والقرى وبني حسن والمندق والعقيق والمخواة وقلوه وغامد الزناد والحجرة والمراكز التابعة لها ، ومنتزهات رغدان ، والأمير مشاري ، وشهبه ، والأمير حسام ، وبني ظبيان , والمنتزه الوطني ، والشكران ، والقمع ، والثروه الوطني ، والخلب ، والفراشة.

سالت على إثرها العديد من الأودية والشعاب وارتوت الأرض.

جعلها الله سقيا رحمةٍ وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.

// انتهى //

22:11ت م

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