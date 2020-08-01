السعودية اليوم / المغرب تسجل أعلى نسبة من الوفيات بفيروس كورونا منذ بدئه في البلاد



الرباط 11 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 1 اغسطس 2020 م واس

سجلت المغرب أعلى نسبة من الوفيات بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة أنها سجلت أيضاً 693 إصابة جديدة ليصل بذلك عدد المصابين إلى 25015، كما سجلت عدد حالات الشفاء 17690 بعد تعافي 302.

// انتهى //

21:18ت م

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الرباط 11 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 1 اغسطس 2020 م واسسجلت المغرب أعلى نسبة من الوفيات بفيروس كورونا المستجد منذ بدء الوباء في البلاد في 2 مارس الماضي، حيث أحصت وزارة الصحة 14 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية ليصل بذلك العدد الإجمالي للوفيات إلى 367.وأوضحت وزارة الصحة أنها سجلت أيضاً 693 إصابة جديدة ليصل بذلك عدد المصابين إلى 25015، كما سجلت عدد حالات الشفاء 17690 بعد تعافي 302.// انتهى //21:18ت م0154

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