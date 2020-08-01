شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار رعدية على محافظات مكة الشرقية والان نبدء بالتفاصيل
وأشارات إلى أن التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الواحدة من صباح يوم الغد محافظات: الخرمة، والمويه، وتربة، ورنية، والأجزاء المجاورة لها.
من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.
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