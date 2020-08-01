شكرا لقرائتكم خبر عن مذيع لغة الإشارة لـ«سناب اليوم»: من حق الصمّ معرفة ما يدور حولهم والان نبدء بالتفاصيل

«ما أقدمه واجب وضروري».. هكذا أكد علي الهزّاني، مذيع لغة الإشارة طيلة المؤتمرات الصحفية لجائحة كورونا والإيجاز الصحفي في موسم حج ١٤٤١هـ.

وقال في لقاء مع «سناب اليوم»: «ما أقدمه واجب وضروري للتواصل مع هذه الفئة، وتوضيح لهم التعليمات الاحترازات».

وتابع: «لا بد ألا ننسى هذه الفئة، وعددهم كبير فى المملكة، والوطن العربي، يجب توصيل كل المعلومات عن الجائحة لهم، وهذا حقهم علينا، أن يعرفوا ما يدور حولهم بلغتهم».