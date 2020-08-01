شكرا لقرائتكم خبر عن مذيع لغة الإشارة لـ«سناب اليوم»: من حق الصمّ معرفة ما يدور حولهم والان نبدء بالتفاصيل
وقال في لقاء مع «سناب اليوم»: «ما أقدمه واجب وضروري للتواصل مع هذه الفئة، وتوضيح لهم التعليمات الاحترازات».
وتابع: «لا بد ألا ننسى هذه الفئة، وعددهم كبير فى المملكة، والوطن العربي، يجب توصيل كل المعلومات عن الجائحة لهم، وهذا حقهم علينا، أن يعرفوا ما يدور حولهم بلغتهم».
كانت هذه تفاصيل خبر مذيع لغة الإشارة لـ«سناب اليوم»: من حق الصمّ معرفة ما يدور حولهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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