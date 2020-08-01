- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
شكرا لقرائتكم بطاقات لتصفح المكتبة الإلكترونية عبر أجهزة النقال لحجاج بيت الله ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
بطاقات لتصفح المكتبة الإلكترونية عبر أجهزة النقال لحجاج بيت الله
تزيد عن 3000 إصدار تهم المسلم وتضم لغات عدة
متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة
وزعت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بوكالة المطبوعات والبحث العلمي، كروتًا لباركود خدمة التصفح الإلكتروني لمطبوعاتها المتنوعة وبحوثاتها العلمية، عبر المكتبة الإلكترونية التي تزيد على 3000 مطبوعة لجميع حجاج بيت الله الحرام خلال تواجدهم بالمشاعر لتمكينهم من خدماتها في البحث السريع عن المصادر، والمطبوعات العلمية الشرعية والتي تهم المسلم وبلغات عالمية وفق منظومة إلكترونية متطورة.
وتأتي هذه الخدمة ضمن مشاريع الوزارة للنشر الإلكتروني للوزارة التي تسعى من خلالها لمواكبة برنامج التحول الوطني 2020، ومساعيها في تطبيق رؤية المملكة 2030، في إطار توجيهات ودعم معالي وزير الشؤون الإسلامية الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، الذي يؤكد على تقديم خدمات نوعية ومميزة ضمن رسالة الوزارة السامية المنبثقة من رسالة المملكة في خدمة العمل الإسلامي بمختلف مجالاته، وفي مقدمتها الدعوة إلى الله بكل الوسائل الممكنة، ومن أبرزها توفير المطبوعات والإصدارات العلمية التي تسهم في نشر مفهوم الوسطية والاعتدال، ومحاربة الانحراف الفكري على مختلف المستويات.
يشار إلى أن وكالة المطبوعات والبحث العلمي بالشؤون الإسلامية توفر من خلال خدمة المكتبة الإلكترونية إمكانية الحصول على جميع إصداراتها إلكترونيًا عبر بوابة الوزارة بأكثر من 45 لغة عبر هواتفهم المحمولة.
وحظيت هذه الخدمة التي وفرتها الشؤون الإسلامية للحجاج خلال موسم الحج الاستثنائي بإشادة كبيرة في ظل جائحة كورونا والذي تتطلب فيها تحقيق التباعد الاجتماعي في جميع الأعمال والخدمات.
جديد الأخبار
المزيد
كانت هذه تفاصيل خبر بطاقات لتصفح المكتبة الإلكترونية عبر أجهزة النقال لحجاج بيت الله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.