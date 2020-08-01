في المشاعر المقدسة.. سير نبوية ومساجد تاريخية تعانق الحجيج

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - زخرت المشاعر المقدسة والطرق المؤدية إليها بعدد من المساجد التاريخية، المليئة بالأحداث الإسلامية، والسيرة النبوية، اندثر بعضها والآخر لا يزال على استعداد لموعده السنوي مع الحجيج. مسجد الخيف بالقرب من الجمرة الصغرى في مشعر منى

سمي بذلك نسبة إلى ما انحدر من الجبل وارتفع عن مسيل الماء.

صلى به سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وسبعون نبيا مسجد نمرة «مسجد عرفة، مسجد إبراهيم» غرب مشعر عرفات

سمي بذلك نسبة إلى قرية خارج عرفة أقام فيها النبي محمد، صلى الله عليه وسلم، ثم سار منها إلى بطن الوادي، وترجع تسميته بمسجد إبراهيم إلى ما يقال إن جبريل علم إبراهيم شعائر الحج في هذا المكان.

صلى به النبي محمد، صلى الله عليه وسلم، الظهر والعصر قصرا وجمعا وخطب فيه خطبة الوداع مسجد النوق «مسجد الملك عبدالعزيز الآن» في المعابدة «المحصب» على يمين الذاهب إلى منى وعرفات

بركت به ناقة النبي صلى الله عليه وسلم لهذا سمي بمسجد النوق

منزل نزله الرسول صلى الله عليه وسلم حين خرج من منى مسجد الكبش Advertisements في مشعر منى مقابل الجمرة الوسطى على سفح ثبير، يمين الذاهب إلى العقبة

هو موضع أخذ وذبح فيه إبراهيم عليه السلام الكبش فداء لإسماعيل عليه السلام مسجد البيعة في مشعر منى وراء الجمرة الكبرى، على يمين الذاهب إلى مكة

سمي بذلك نسبة لموقعه، حيث شهد أولى بيعات الإسلام «بيعة العقبة»

مبايعة وفد من يثرب الرسول، صلى الله عليه وسلم، على نصرته مسجد المشعر الحرام في بداية مزدلفة، بين مشعري منى وعرفات.

يقال عنه «جمع» لاجتماع الحجيج به، بعد الفراغ من الوقوف بعرفة، والمشعر الحرام من قوله تعالى (فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام)

نزل النبي عليه الصلاة والسلام عند قبلته في حجة الوداع مسجد الإجابة في المعابدة يسار الذاهب إلى منى

صلى النبي عليه الصلاة والسلام في موضعه مسجد النحر في مشعر منى بين الجمرتين الصغرى والوسطى

موضع نحر الرسول صلى الله عليه وسلم هديه

صلى به النبي الضحى ونحر هديه مسجد المرسلات بين مسجد الخيف وجبل الضباع بمشعر منى

يقال إنه الموضع الذي نزلت فيه سورة المرسلات

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