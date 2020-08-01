لوحات توعوية في مداخل رئاسة الحرمين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - جهزت إدارة التخطيط والتميز المؤسسي لوحات وملصقات توعوية وإرشادية في مداخل وممرات مبنى الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، توضح الإجراءات الاحترازية الصحية والوقائية من لبس الكمامات وترك مسافة آمنة بين الموظفين وغسيل اليدين بالماء والصابون وتعقيم اليدين بصفة دورية. ويأتي ذلك حرصا منها على نشر التوعية والتأكيد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية في مواجهة جائحة فيروس كورونا بين منسوبي الرئاسة العامة والالتزام (ببروتوكلات) التباعد المكاني وفق الضوابط الصحية التي تضمن بيئة عمل آمنة وتحرص على سلامة منسوبيها.

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