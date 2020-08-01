لوحات توعوية في مداخل رئاسة الحرمين

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ويأتي ذلك حرصا منها على نشر التوعية والتأكيد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية في مواجهة جائحة فيروس كورونا بين منسوبي الرئاسة العامة والالتزام (ببروتوكلات) التباعد المكاني وفق الضوابط الصحية التي تضمن بيئة عمل آمنة وتحرص على سلامة منسوبيها.
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