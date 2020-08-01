170 ألفا غرامات والسجن 105 أيام لـ7 نقلوا حجاجا مخالفين

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وأوضحت الجوازات أن القرارات الإدارية الصادرة من اللجان الإدارية الموسمية في مراكز مداخل مكة المكرمة، اشتملت على طلب مصادرة 3 مركبات استخدمت في نقل الأشخاص المتجهين لأداء فريضة الحج دون تصريح، كما بلغ عدد الركاب المنقولين الذين لا يحملون تصاريح حج نظامية 17 مخالفا، وبلغ عدد الوافدين المستحقين لعقوبة الترحيل مخالفين اثنين، فيما بلغ عدد الناقلين والمساهمين المخالفين المدانين 7 مخالفين شهر بهم. ودعت المديرية المواطنين والمقيمين كافة إلى الالتزام بالأنظمة والتعليمات.
يذكر أن اللجان الإدارية الموسمية التابعة للمديرية العامة للجوازات في مراكز مداخل مكة المكرمة، عملت على مدار الساعة في تطبيق العقوبات الفورية بحق المخالفين.
العقوبات الصادرة:
- 01 معاقبة عاتق عبدالعزيز المقاطي بالتشهير، والسجن لمدة 15يوما، ودفع غرامة مالية 30,000 ريال
- 02 معاقبة الوافد عريف الله وزير بالتشهير، والسجن لمدة 15يوما، ودفع غرامة مالية 10,000 ريال، والترحيل بعد تنفيذ العقوبة الصادرة بحقه
- 03 معاقبة ساير سرور بزاع الرشيدي بالتشهير، والسجن لمدة 15يوما، ودفع غرامة مالية 20,000 ريال، والمطالبة قضائيا بمصادرة وسيلة النقل المستخدمة
- 04 معاقبة الوافد عبدالرزاق محمد أحمد سلامة بالتشهير، والسجن لمدة 15يوما، ودفع غرامة مالية مقدارها 40,000 ريال، والترحيل بعد تنفيذ العقوبة الصادرة بحقه
- 05 معاقبة محمد صالح مطر المطيري بالتشهير، والسجن لمدة 15يوما ، ودفع غرامة مالية 10,000 ريال
- 06 معاقبة عادل محمد غازي الحربي بالتشهير، والسجن لمدة 15يوما، ودفع غرامة مالية 40,000 ريال، والمطالبة قضائيا بمصادرة وسيلة النقل المستخدمة
- 07 معاقبة مشعل محمد الطريف بالتشهير، والسجن لمدة 15يوما، ودفع غرامة مالية 20,000 ريال، والمطالبة قضائيا بمصادرة وسيلة النقل المستخدمة
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