شكرا لقرائتكم خبر 170 ألفا غرامات والسجن 105 أيام لـ7 نقلوا حجاجا مخالفين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أصدرت المديرية العامة للجوازات 7 قرارات إدارية بحق ناقلي حجاج غير مصرح لهم بالحج، خلال الفترة من 20 ذي القعدة 1441هـ حتى أمس، شملت عقوبات مالية بلغت 170 ألف ريال، وسجنا لمدد مجموعها 105 أيام بحقهم.

وأوضحت الجوازات أن القرارات الإدارية الصادرة من اللجان الإدارية الموسمية في مراكز مداخل مكة المكرمة، اشتملت على طلب مصادرة 3 مركبات استخدمت في نقل الأشخاص المتجهين لأداء فريضة الحج دون تصريح، كما بلغ عدد الركاب المنقولين الذين لا يحملون تصاريح حج نظامية 17 مخالفا، وبلغ عدد الوافدين المستحقين لعقوبة الترحيل مخالفين اثنين، فيما بلغ عدد الناقلين والمساهمين المخالفين المدانين 7 مخالفين شهر بهم. ودعت المديرية المواطنين والمقيمين كافة إلى الالتزام بالأنظمة والتعليمات.

يذكر أن اللجان الإدارية الموسمية التابعة للمديرية العامة للجوازات في مراكز مداخل مكة المكرمة، عملت على مدار الساعة في تطبيق العقوبات الفورية بحق المخالفين.

العقوبات الصادرة: