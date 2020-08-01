تنظيف وتعقيم المسجد الحرام 10 مرات يوميا

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وضاعفت الرئاسة جهودها واستنفدت طاقاتها لاستقبال ضيوف الرحمن لحج عام 1441هـ، بتكثيف عمليات التعقيم والتطهير، حيث رفعت عمليات غسيل الحرم لـ10مرات يوميا يغسل خلالها المسجد الحرام، وصحن المطاف، والساحات الخارجية، وبمشاركة 3500 عامل وعاملة جرى تأهيلهم.
وتستخدم الرئاسة باستخدام 2400 لتر من المعقمات يوميا، منها 1500 لتر للأسطح، و900 لتر كمعقمات يدوية، إضافة إلى تعطير وتطييب الحرم المكي الشريف بـ1050 لترا من المعطرات الفاخرة لتعطير بيت الله الحرام والسجاد والعناية به خير عناية.
وتأتي تلك الخدمات الجليلة التي تقدمها الرئاسة تجسيدا لقوله تعالى «وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود»، بمتابعة ميدانية مستمرة من قبل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، وتنفيذا لتوجيهات القيادة الرشيدة بتسخير كل الإمكانيات والطاقات، وبذل المزيد من الجهود وتوفير أرقى الخدمات لبيت الله الحرام، لينعم ضيوف الرحمن بالأمن والأمان والراحة والاطمئنان، ولكي يتمكنوا من تأدية نسكهم بكل يسر وسهولة.
عن عمليات التطهير والتعقيم:
3500
عامل وعاملة يشاركون بها
54000
لتر من المعقمات والمطهرات تستخدم يوميا
95
معدة وآلية غسيل حديثة
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