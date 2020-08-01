شكرا لقرائتكم خبر لا أمراض مؤثرة على الصحة العامة وحالة الحجاج مطمئنة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت وزارة الصحة أمس أن الحالة الصحية للحجاج مطمئنة، ولم تسجل أي أمراض مؤثرة على الصحة العامة في حج هذا العام 1441هـ.

وأوضحت أنه لم يتم حتى الآن تسجيل أي حالة إصابة بفيروس كورونا بين الحجاج، أو أي أمراض مؤثرة على الصحة العامة.

إلى ذلك شكلت الجهود المبذولة من قبل الوزارة بالتعاون مع الجهات المشاركة في الحج موقفا مشرفا في خدمة ضيوف الرحمن من خلال وضع الخطط التنفيذية، وتسخير الطواقم الطبية لمرافقة الحجيج طوال أدائهم مناسكهم، وتطبيق الإجراءات الصحية والوقائية لضمان سلامتهم وحمايتهم من الأوبئة والأمراض، وصولا لتحقيق حج آمن وصحي.

وعدت المشرف على القادة الصحيين في موسم الحج، الدكتورة ثريا رمبو، موسم هذا العام تحديا كبيرا، مبينة أن الطواقم الطبية اختيروا اختيارا دقيقا بحسب الإمكانات والخبرة المتراكمة الميدانية في التعامل مع الحجاج بمختلف الظروف، كل في اختصاصه.

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وبنت أن خطة حج هذا الموسم أخذت في الحسبان جميع الاحتمالات، ووضعت الحلول المساهمة في تجاوز أي طارئ يحدث، وكثفت الجانب التوعوي بمختلف اللغات، بوصفه جانبا مهما، مبينة أنه خصص مستشفى ميداني بمشعري منى ومزدلفة مجهزا تجهيزا كاملا شاملا غرفا للعزل.

فيما أوضح نائب مشرف القادة الصحيين لموسم الحج، الدكتور محمد ملباري، أن الصحة خصصت قادة صحيين مؤهلين وحاصلين على رخصة في أساسيات مكافحة عدوى المنشآت الصحية ومهاراتها، لملازمة الحجاج خلال أداء مناسكهم، ومتابعة تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية، وتقديم الرعاية الصحية للحجاج، مبينا أن القائد الصحي موجود لتعزيز الجانب الوقائي وتقديم الإرشادات لضيوف الرحمن ورصد أي أعراض اشتباه أو حالة طارئة بحيث تبلغ الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات.

من جانبها أشارت القائدة الصحية، الدكتورة أماني الصاعدي، إلى أن آلية تطبيق الإجراءات الوقائية شرحت لجميع الحجاج قبل أدائهم الفريضة، مفيدة أنهم يُرافقون في جميع المناسك، حرصا على تطبيقهم للإجراءات في كل حين، وتتابع حالتهم الصحية عند خروجهم من مقرات مساكنهم وعودتهم لها.

وبينت أن الحافلات المقلة للحجاج روعي فيها تحديد مقعد مخصص لكل حاج، بحيث لا يجلس حاج مكان الآخر، كذلك الأمر في الأدوات المستخدمة، بحيث لا يكون أي تلامس بين الحجاج، إلى جانب تجهيز عيادة طبية متكاملة في كل مجمع سكني للحجاج تضم أطباء متخصصين لمتابعة حالة الحجاج وموفرة فيها جميع الأدوية، وغرف للعزل حال وجود اشتباه.