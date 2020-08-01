ولي العهد يتلقى اتصالات للاطمئنان على صحة خادم الحرمين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تلقى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان ، اتصالا هاتفيا من ملك البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة، هنأه فيه بعيد الأضحى المبارك، وشفاء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ومغادرته المستشفى.

وعبر ولي العهد عن شكره وتقديره له على مشاعره الأخوية، كما بادله التهاني بعيد الأضحى المبارك.

كما تلقى ولي العهد اتصالا هاتفيا من نائب الأمير ولي العهد في دولة الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، هنأه فيه بعيد الأضحى المبارك، وشفاء خادم الحرمين الشريفين ومغادرته المستشفى.

وعبر ولي العهد عن شكره وتقديره لنائب الأمير ولي العهد في دولة الكويت على ما أبداه من مشاعر أخوية، وبادله التهاني بعيد الأضحى المبارك.

كما تلقى ولي العهد اتصالا هاتفيا من رئيس جمهورية النيجر، إيسوفو محمدو، هنأه فيه بعيد الأضحى المبارك، وشفاء خادم الحرمين الشريفين ومغادرته المستشفى.

وعبر ولي العهد عن شكره وتقديره له على مشاعره الطيبة، وبادله التهاني بعيد الأضحى المبارك.

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كما تلقى ولي العهد اتصالا هاتفيا من رئيس جمهورية غينيا بيساو، عمر سيسوكو أمبالا، اطمأن فيه على صحة خادم الحرمين الشريفين.

وطمأن ولي العهد رئيس غينيا بيساو على صحة خادم الحرمين الشريفين، معربا عن شكره له على ما أبداه من مشاعر نبيلة.

كما تلقى ولي العهد اتصالا هاتفيا من ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، هنأه فيه بعيد الأضحى المبارك، وشفاء خادم الحرمين الشريفين ومغادرته المستشفى.

وعبر ولي العهد عن شكره وتقديره لولي عهد أبوظبي على ما أبداه من مشاعر أخوية، وبادله التهاني بعيد الأضحى المبارك.

كما تلقى ولي العهد اتصالا هاتفيا من رئيس جمهورية جيبوتي، إسماعيل عمر جيله، هنأه فيه بعيد الأضحى المبارك.

وبادل ولي العهد رئيس جيبوتي التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك، سائلا الله تعالى أن يعيدها على الأمتين الإسلامية والعربية بالخير والبركات.