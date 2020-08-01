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خادم الحرمين يتلقى تهاني ملك الأردن ورئيس تركمانستان وشيخ الأزهر

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- بواسطة أيمن الوشواش - تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اتصالا هاتفيا أمس من ملك المملكة الأردنية الهاشمية عبدالله الثاني بن الحسين. وهنأ ملك الأردن خلال الاتصال خادم الحرمين الشريفين بعيد الأضحى المبارك، وشفائه ومغادرته المستشفى.

وعبر خادم الحرمين الشريفين عن شكره لملك الأردن على مشاعره، وبادله التهاني بعيد الأضحى المبارك.

كما تلقى خادم الحرمين الشريفين اتصالا هاتفيا أمس من رئيس جمهورية تركمانستان، قربان قولي بيردي محمدوف، هنأه فيه بعيد الأضحى المبارك، وشفائه ومغادرته المستشفى.

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وبادل خادم الحرمين الشريفين رئيس تركمانستان التهاني بعيد الأضحى المبارك، معبرا عن شكره وتقديره له.

كما تلقى خادم الحرمين الشريفين اتصالا هاتفيا من شيخ الأزهر، الدكتور أحمد الطيب، هنأه فيه بعيد الأضحى المبارك، وشفائه ومغادرته المستشفى.

وعبر خادم الحرمين الشريفين عن شكره لشيخ الأزهر على ما أبداه من مشاعر وصادق دعوات، وبادله التهاني بعيد الأضحى المبارك.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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