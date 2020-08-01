7 لغات لبث رسالة المسجد النبوي للمسلمين حول العالم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سعيا للوصول إلى 2.1 مليار نسمة غير ناطقين بالعربية، وضمن الترجمة الفورية المتزامنة مع أهداف رؤية المملكة 2030 لخدمة ضيوف الرحمن، بإثراء التجربة الدينية والثقافية لهم لإيصال رسالة الحرمين الشريفين العلمية والدعوية التوعوية الوسطية السمحة إلى 140 دولة حول العالم، تبث وكالة المسجد النبوي الشريف رسالتها بـ7 لغات.

وأوضح مدير إدارة اللغات والترجمة، إبراهيم محمد، لـ»مكة» أن الوكالة حريصة على توفير أعلى التقنيات الحديثة لما يرتقي بخدمة مشروع خادم الحرمين الشريفين لترجمة الخطب الفورية، والذي تسعى من خلاله للوصول إلى خدمة مليارين و100مليون نسمة غير ناطقين باللغة العربية، مشيرا إلى أن من أولويات إدارة الترجمة إيصال رسالة دائمة بكل يسر وسهولة إلى المسلمين بلغاتهم المختلفة في شتى بقاع الأرض، لتوعية غير الناطقين باللغة العربية بحكم الإسلام وأحكامه وسماحته ووسطيته التي تحرص عليها القيادة الرشيدة.

وبين أن البث السمعي يصل من خلال منصات عدة، أهمها المنصة الرقمية لمبادرة «منارة الحرمين» ، فضلا عن تطبيق «الحرمين الشريفين» للأجهزة الذكية.

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6 أهداف للترجمة الفورية المتزامنة:

توعية المسلمين غير الناطقين بالعربية بتعاليم الإسلام وسماحته ووسطيته. نشر العقيدة الصحيحة المبنية على الوسطية والاعتدال. توسيع الإفادة من الخطب لتشمل جميع المسلمين بشتى لغاتهم. توعية غير الناطقين باللغة العربية بالإرشادات التي تخص المسجد النبوي. بناء القدرة على التواصل باللغات العالمية. تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 لخدمة ضيوف الرحمن، وتسهيل الوصول إلى الحرمين الشريفين.

7 لغات تبثها وكالة المسجد النبوي الشريف والدول الناطقة بها

الإنجليزية 54 دولة

الأردية 4 دول

الفرنسية 54 دولة

البنغالية 3 دول

الملاوية 4 دول

التركية 6 دول

الهوسا 14 دولة

اللغات وترددات البث الإذاعي على موجات الـFM: