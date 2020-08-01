6250 كاميرا توثق الحالات الميدانية في مسرح العمليات بالمشاعر المقدسة والحرم المكي

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وأوضح مساعد قائد مركز القيادة والسيطرة لأمن الحج، العميد سعد الدوسري، أن خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، وبمتابعة من وزير الداخلية، وتوجيه من مدير الأمن العام، يولون حجاج بيت الله الحرام الرعاية الكاملة لأداء مناسك الحج بكل يسر وسهولة، مشيرا إلى أن ذلك لم يكن ليتحقق لولا الدعم المتواصل من خلال التدريب ورفع كفاءة العاملين من الضباط والأفراد وتوفير التجهيزات التقنية والفنية المتقدمة.
وبين أن مركز القيادة والسيطرة يعنى بالدرجة الأولى بإعطاء صورة لعموم القيادات الميدانية عما يحدث في الميدان من خلال أشخاص مدربين من الأمن العام، محترفين في عملية التحكم ومراقبة الكاميرات التلفزيونية والتوجيه العملياتي في مواقع المشاعر والمنطقة المركزية في الحرم وعلى مستوى العاصمة المقدسة، لتقديم صورة واضحة ودقيقة للعاملين في الميدان، للتعامل مع أي حدث كان، جنائيا أو مروريا أو مشاة أو إنسانيا أو خدميا، وتقديم المساعدات بشكل فوري وسريع، إضافة إلى الاضطلاع بأدواره التنسيقية المختلفة، من خلال تواصله مع جميع الجهات الأمنية والعسكرية والوزارات والهيئات الحكومية والأهلية.
وعن تطبيق الاحترازات والبروتوكولات الصحية، أكد الدوسري أنه يجري اتباع التعليمات كأي منشأة من خلال فحص درجة الحرارة وتحقيق التباعد وارتداء الكمامات واستخدام الإرشادات المنصوص عليها من الجهات ذات العلاقة، إضافة إلى تطبيق البروتوكولات الصحية في الميدان مع الحجاج من خلال مساعدتهم للحصول على الكمامات، وتوفير القفازات والإرشادات المتبعة، ولا سيما أن إدارة الحشود تتطلب ذلك، إضافة إلى تقديم خدمات متنوعة للحد من انتشار هذه الجائحة.
مركز القيادة والسيطرة يحوي:
- أحدث التقنيات المتطورة
- وحدات المراقبة التلفزيونية
- مسرح العمليات
- الإحصاء والتقارير
- الخطط الحديثة
- إدارة البلاغات المنسجمة مع تطبيقات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
- تديره كوادر بشرية مؤهلة لمتابعة تنفيذ الخطط الأمنية والخدمية والإنسانية
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