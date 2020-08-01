شكرا لقرائتكم خبر ملك البحرين وولي عهده يهنئان بالتنظيم الدقيق والناجح لشعيرة الحج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعرب ملك مملكة البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة، عن خالص تهانيه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على التنظيم الدقيق والناجح لشعيرة الحج هذا العام الذي واكب ظروفا استثنائية بسبب جائحة فيروس كورونا ، مؤكدا أن ذلك يعكس مدى قدرة المملكة العربية السعودية وحرصها على تحمل تلك المسؤولية المقدسة بإقامة كبرى الشعائر الإسلامية.

وثمن في برقية بعثها لخادم الحرمين الشريفين الجهود الكبيرة لقيادة وحكومة المملكة بتنظيم شعيرة حج هذا العام وفق إجراءات احترازية حرصت على تحقيق أعلى معايير سلامة وصحة ضيوف الرحمن والعناية بهم، سائلا المولى جل وعلا أن يتقبل من حجاج بيت الله الحرام طاعاتهم، وأن يمن عليهم بالأجر والمغفرة، وأن يعيد هذه المناسبة المباركة على المملكة العربية السعودية وشعبها بالمزيد من التقدم والازدهار والرخاء في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بوافر الخير واليمن والبركات، وأن يرفع هذه الغمة عن سائر بلاد المسلمين والبشرية جمعاء.

من جهته ثمن ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، جهود السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في تنظيم شعيرة حج هذا العام وفق إجراءات احترازية وتدابير وقائية، أسهمت في تحقيق أعلى معايير السلامة للحفاظ على صحة ضيوف الرحمن، وتوفير أقصى درجات الراحة والعناية بهم.

وأعرب في برقية بعثها لخادم الحرمين الشريفين عن خالص تهانيه على التنظيم الناجح لشعيرة الحج هذا العام، والتي استدعت جهودا عظيمة لما واكبته من ظروف استثنائية بسبب جائحة فيروس كورونا، مما عكس الحرص الذي توليه المملكة العربية السعودية، ومساعيها المباركة في تحمل تلك المسؤولية المقدسة بإقامة كبرى الشعائر الإسلامية.

كما هنأ في برقيتين مماثلتين ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، ومستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية الأمير خالد الفيصل.