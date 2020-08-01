أمانة العاصمة المقدسة تعايد الأطفال

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك أطلقت وكالة الخدمات بأمانة العاصمة المقدسة ممثلة بالإدارة العامة للخدمات الاجتماعية مبادرات توعوية تثقيفية اجتماعية لأهالي مكة، بالتعاون مع إحدى المؤسسات ومراكز التسوق الكبرى. وشملت تقديم عرض مرئي توعوي للتعليمات الخاصة بالاحترازات الصحية والتدابير الوقائية لمكافحة فيروس كورونا، إضافة إلى تقديم التهاني والتبريكات بعيد الأضحى المبارك. كما أطلقت إدارة التطوع البلدي مبادرة أخرى بعنوان «أنا أقوى من كورونا»، وهي مبادرة موجهة للأطفال، يتم من خلالها توزيع الهدايا للأطفال والمعقمات المخففة والرسم والتلوين. وأوضح المدير العام للخدمات الاجتماعية، المهندس رائد سمرقندي، أن الأمانة تحرص على معايدة الأطفال في عيد الأضحى وتقديم الهدايا التي تشغل وقتهم بما يعود عليهم بالنفع، كأدوات الرسم والتلوين، إضافة إلى تقديم المعقمات المخففة لهم وتوعيتهم بأهمية تعقيم أيديهم وغسلها بالماء والصابون باستمرار.

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