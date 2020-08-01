شكرا لقرائتكم خبر 390 شاشة تنقل محاضرات الدعاة إلى غرف الحجاج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يلقي دعاة الأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد محاضرات توعوية ودروسا علمية عقب الصلوات المفروضة في مقر إقامة ضيوف الرحمن بمشعر منى، عبر 390 شاشة الكترونية موجودة في غرف الحجاج تطبيقا (للبروتوكولات) الصحية في تحقيق التباعد خلال المناشط الدعوية .

ويأتي ذلك ضمن خطط وبرامج الوزارة في المرحلة الثانية والتي بدأت في أول أيام التشريق، وتضم محاضرات توعوية ودروسا علمية وخدمات الإفتاء، بمشاركة عدد من أصحاب الفضيلة الدعاة، كما يتم ترجمتها إلى لغات عالمية.

وتتنوع الموضوعات التي يلقيها الدعاة للحجاج عبر الشاشات عن أعمال الحاج اليومية وفضائل وأحكام الحج، والدعاء فضله وأحكامه، والحث على التوبة إلى الله ومظاهر التوحيد في الحج، (وكذلك جعلناكم أمة وسطا)، وأثر الحج على المسلم، إلى جانب التنويه بجهود المملكة في تسخير كل الإمكانيات لسلامة وأمن ضيوف الرحمن.

يذكر أن الوزارة تقدم العديد من البرامج الدعوية لتوعية الحجاج خلال حج هذا العام، تأتي من منطلق التعاون بين القطاعات الحكومية لتقديم خدمات متميزة لضيوف الرحمن.