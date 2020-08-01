390 شاشة تنقل محاضرات الدعاة إلى غرف الحجاج

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ويأتي ذلك ضمن خطط وبرامج الوزارة في المرحلة الثانية والتي بدأت في أول أيام التشريق، وتضم محاضرات توعوية ودروسا علمية وخدمات الإفتاء، بمشاركة عدد من أصحاب الفضيلة الدعاة، كما يتم ترجمتها إلى لغات عالمية.
وتتنوع الموضوعات التي يلقيها الدعاة للحجاج عبر الشاشات عن أعمال الحاج اليومية وفضائل وأحكام الحج، والدعاء فضله وأحكامه، والحث على التوبة إلى الله ومظاهر التوحيد في الحج، (وكذلك جعلناكم أمة وسطا)، وأثر الحج على المسلم، إلى جانب التنويه بجهود المملكة في تسخير كل الإمكانيات لسلامة وأمن ضيوف الرحمن.
يذكر أن الوزارة تقدم العديد من البرامج الدعوية لتوعية الحجاج خلال حج هذا العام، تأتي من منطلق التعاون بين القطاعات الحكومية لتقديم خدمات متميزة لضيوف الرحمن.
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