شكرا لقرائتكم خبر خدمات الكترونية لتنظيم الحشود وتيسير مناسك ضيوف الرحمن10 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يشهد الحج تحولا رقميا وتطورا ملحوظا في خدمة ضيوف الرحمن، وتمضي السعودية في مسيرتها نحو خدمة الحاج متوازية مع التقنية وصولا إلى موسم حج ميسر ينعم به الحجاج، وتحقق على إثره مستهدفات رؤية 2030.

المسار الالكتروني

حرصت وزارة الحج والعمرة على أتمتة إجراءات الحصول على تأشيرة الحج من خلال خدمة المسار الالكتروني التي سهلت حصول الحجاج على التأشيرات الالكترونية، واختصار زمن الإجراءات من بوابة الوزارة على شبكة الإنترنت.

شبكة إنترنت الأشياء

شبكة بنية تحتية تعد الأولى من نوعها في المشاعر المقدسة، وتتكون من ست محطات إرسال واستقبال، و350 مستشعرا موزعة حول مشعر منى ومنشأة الجمرات، إضافة إلى تمديد 1200م من كوابل الألياف الضوئية، وتستخدم الشبكة لجمع وإرسال البيانات في أماكن الزحام ومسارات المشاة، للمساعدة في محاكاة الحشود وتحسين خطة التفويج.

البوابة الالكترونية للتفويج

بوابة الكترونية تقدم خدمات تخصصية لخدمة إدارة وتشغيل منظومة التفويج، وتقدم عرضا بصريا للبيانات المتعلقة بجداول التفويج والمسارات والمخيمات وخدمات الخرائط التفاعلية التي تمكن من تتبع عمليات التفويج من خلال الخرائط والمسارات.

تطبيق المقصد

يساعد زوار مكة في تحديد مواقعهم بدقة داخل أروقة المسجد الحرام ومعرفة طريقهم إلى أي مكان يريدون الذهاب إليه وهذا التطبيق لا يحتاج إلى الاتصال بشبكة الانترنت لتحديد الموقع.

الحج الذكي

يساعد مشروع «الحج الذكي» على تيسير إجراءات الحركة والنقل وتعزيز مستويات السلامة للحجاج ويدار عبر غرفة عمليات المتابعة والتحكم التي تصور لحظة بلحظة الرؤى الفورية المستمدة من تدفقات الحشود عبر الأجهزة وأدوات الاستشعار المرتبطة بشبكات إنترنت الأشياء.

تطبيق ترجمان

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يترجم لافتات التعليمات للحجاج غير الناطقين باللغة العربية من دون استخدام الإنترنت.

كاميرات مراقبة الحشود

عبارة عن كاميرات عالية الدقة وكاميرا بانورامية (جيجابكسل)، مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، تم تركيبها في مشعر منى لتساهم في معرفة أعداد الحشود وحساب كثافتها وتحليل حركتها وحساب معدلات التدفق في المسارات.

تطبيق مناسكنا

يقدم حزمة من الخدمات التي يحتاجها ضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين والزوار خلال رحلتهم في المشاعر المقدسة، ويدعم التطبيق سبع لغات كما يقدم التطبيق الخرائط (مكة المكرمة، المشاعر المقدسة، المدينة المنورة، جدة).

الإسوارة الالكترونية

في عام 1437 طبقت وزارة الحج والعمرة الإسوارة الالكترونية على الحجاج، بهدف سرعة التعرف على الحجاج، وقراءة بياناتهم الكترونيا خاصة الذين لا يتحدثون العربية، وتمكين وزارة الحج والعمرة من التعرف على بيانات الحاج ومقر سكنه والمعلومات اللازمة كافة.

تطبيق تروية

يخدم الحجاج في كل ما يخص المياه في المشاعر المقدسة، ومنها: خارطة المشاعر لتحديد دورات المياه، والإبلاغ عن مشاكل المياه، ومعرفة نقاط توزيع مياه زمزم، إضافة إلى معلومات أخرى تهم الحاج، والتطبيق متاح بسبع لغات.

بطاقة الحج الذكية

بطاقة موحدة لجميع الحجاج، تحتوي على معلوماتهم الشخصية والطبية والسكنية، يمكن قراءتها عبر تطبيق على الأجهزة الذكية، وتساهم البطاقة في إرشاد الحجاج التائهين، والتحكم بالدخول للمخيمات والمرافق المختلفة، والحد من الحج غير النظامي.