منى تكتب ملامح الفصل الأخير من أيام الحج

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وقضى ضيوف الرحمن أمس أول أيام التشريق في مشعر منى وهم ينعمون برعاية الله، ثم بما وفرته حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده من أمن وأمان واطمئنان وتكامل في الخدمات ليؤدوا حجهم بسلام آمنين.
ودائما ما تشهد لحظات الوداع بين الحجاج عناقا وتبادل عناوين وعبارات توديع ودموع فراق لصحبة جمعتهم في هذا المكان حبا وطاعة وقربا من الله، حيث تبقى قصة وداع منى للحجاج عالقة في الذاكرة، فكل اللحظات والدقائق والأماكن والبقاع في المشاعر المقدسة عاشوا فيها ذكريات وقصصا جميلة وملأها الحب والسعادة، وعمروها بالطاعات والذكر والعبادة لله، وسكبوا فيها الدموع والعبرات، رغبة ورهبة بين يدي مولاهم الرحمن، يحدوهم الأمل والرجاء بقبول النسك ومغفرة الذنوب.
كانت هذه تفاصيل خبر منى تكتب ملامح الفصل الأخير
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