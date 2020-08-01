- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
سجلت "الطائف" نسبة وفيات عالية تُقدر بـ 8 وفيات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع الإجمالي لديها لـ96 وفاة بسبب فيروس كورونا، منذُ بدء الجائحة .
وأعلنت وزارة الصحة عن طريق تحديث قائمة الإصابات اليومية عن فيروس كورونا المُستجد، عن تسجيل "الطائف" لـ 29 إصابة جديدة، ليبلغ الإجمالي 9917 إصابة، فيما وصل التعافي كعدد إجمالي 8477 حالة، بعد تسجيل 74 حالة تعافٍ جديدة .
وما زال 1344 مُصابًا بالفيروس يتلقون الرعاية الطبية باعتبارهم من الحالات النشطة.
01 أغسطس 2020 - 11 ذو الحجة 1441 09:49 PM
ليصل إجمالي حالات الوفاة إلى 96 شخصًا منذ بدء انتشار الجائحة
سجلت "الطائف" نسبة وفيات عالية تُقدر بـ 8 وفيات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع الإجمالي لديها لـ96 وفاة بسبب فيروس كورونا، منذُ بدء الجائحة .
وأعلنت وزارة الصحة عن طريق تحديث قائمة الإصابات اليومية عن فيروس كورونا المُستجد، عن تسجيل "الطائف" لـ 29 إصابة جديدة، ليبلغ الإجمالي 9917 إصابة، فيما وصل التعافي كعدد إجمالي 8477 حالة، بعد تسجيل 74 حالة تعافٍ جديدة .
وما زال 1344 مُصابًا بالفيروس يتلقون الرعاية الطبية باعتبارهم من الحالات النشطة.
، آخر 24 ساعة.. 8 وفيات جديدة بكورونا في الطائف والإصابات تبلغ 9917 ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر آخر 24 ساعة.. 8 وفيات جديدة بكورونا في الطائف والإصابات تبلغ 9917 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.