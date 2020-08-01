، هدفه إعادة الرياضة للواجهة.. "دروجبا" يسعى لكرسي الرئاسة ،

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محمد بن مسعود - الدمام - تقدَّم ديديه دروجبا، نجم كرة القدم العاجية، بترشحه لانتخابات رئاسة اتحاد بلاده، واعدًا بتحقيق نهضة في الرياضة الشعبية التي "تعاني" راهنًا، بحسب الهداف السابق لنادي تشلسي الإنجليزي.
وكان القائد السابق لمنتخب "الفيلة" قد تلقى صفعة في منتصف يوليو الماضي عندما رفضت رابطة اللاعبين العاجيين تأييده، لكنه حظي في النهاية بثماني رعايات، ودعم من إحدى المجموعات الخمس المطلوبة للترشح للانتخابات.
وقال دروجبا البالغ 41 عامًا: "لا يهمني كثيرًا أن أكون رئيسًا للاتحاد العاجي، بل المهمة المرتبطة بهذه الوظيفة هي أن كرتنا تعاني؛ وعلينا أن نلتزم بالمساهمة في نهضة كرة القدم العاجية".
وتابع: "عدت وأنا عازم على المساهمة في تجديد وتطوير كرة القدم العاجية. من المهم أن أعيد لكرة القدم العاجية ما قدمته لي".
هدفه إعادة الرياضة للواجهة.. "دروجبا" يسعى لكرسي الرئاسةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-08-01
تقدَّم ديديه دروجبا، نجم كرة القدم العاجية، بترشحه لانتخابات رئاسة اتحاد بلاده، واعدًا بتحقيق نهضة في الرياضة الشعبية التي "تعاني" راهنًا، بحسب الهداف السابق لنادي تشلسي الإنجليزي.
وكان القائد السابق لمنتخب "الفيلة" قد تلقى صفعة في منتصف يوليو الماضي عندما رفضت رابطة اللاعبين العاجيين تأييده، لكنه حظي في النهاية بثماني رعايات، ودعم من إحدى المجموعات الخمس المطلوبة للترشح للانتخابات.
وقال دروجبا البالغ 41 عامًا: "لا يهمني كثيرًا أن أكون رئيسًا للاتحاد العاجي، بل المهمة المرتبطة بهذه الوظيفة هي أن كرتنا تعاني؛ وعلينا أن نلتزم بالمساهمة في نهضة كرة القدم العاجية".
وتابع: "عدت وأنا عازم على المساهمة في تجديد وتطوير كرة القدم العاجية. من المهم أن أعيد لكرة القدم العاجية ما قدمته لي".
01 أغسطس 2020 - 11 ذو الحجة 1441
08:54 PM
تقدَّم ديديه دروجبا، نجم كرة القدم العاجية، بترشحه لانتخابات رئاسة اتحاد بلاده، واعدًا بتحقيق نهضة في الرياضة الشعبية التي "تعاني" راهنًا، بحسب الهداف السابق لنادي تشلسي الإنجليزي.
وكان القائد السابق لمنتخب "الفيلة" قد تلقى صفعة في منتصف يوليو الماضي عندما رفضت رابطة اللاعبين العاجيين تأييده، لكنه حظي في النهاية بثماني رعايات، ودعم من إحدى المجموعات الخمس المطلوبة للترشح للانتخابات.
وقال دروجبا البالغ 41 عامًا: "لا يهمني كثيرًا أن أكون رئيسًا للاتحاد العاجي، بل المهمة المرتبطة بهذه الوظيفة هي أن كرتنا تعاني؛ وعلينا أن نلتزم بالمساهمة في نهضة كرة القدم العاجية".
وتابع: "عدت وأنا عازم على المساهمة في تجديد وتطوير كرة القدم العاجية. من المهم أن أعيد لكرة القدم العاجية ما قدمته لي".
، هدفه إعادة الرياضة للواجهة.. "دروجبا" يسعى لكرسي الرئاسة ،
المصدر : الخليج 365
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