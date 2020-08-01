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قالت المواطنة "رؤى باموسى" التي تشارك في خدمة الحجاج خلال الموسم الجاري إن خدمة الحجاج والسهر على راحتهم هذا العام شرف كبير ووسام أفتخر به، مؤكدة أن ما قدمته المملكة في الحج على الرغم من جائحة كورونا شيء عظيم سيخلده التاريخ .
وبيّنت "باموسى" في تصريح لها أن الحجاج هذا العام على الرغم من جائحة كورونا كان ناجحًا بكل المقاييس والخدمات متميزة ، منوهة بتعاون الحجاج وحرصهم على تطبيق البروتوكولات الصحية لسلامتهم التي نفذتها اللجان العاملة بالأجهزة الحكومية المعنية بخدمة الحج .
وقدمت "باموسى" شكرها ودعاءها لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على جهودهما لخدمة ضيوف الرحمن والتيسير عليهم وبذل الغالي والنفيس من أجل راحتهم .
01 أغسطس 2020 - 11 ذو الحجة 1441 09:01 PM
"باموسى": ما قدمته المملكة رغم جائحة كورونا شيء عظيم سيخلده التاريخ
قالت المواطنة "رؤى باموسى" التي تشارك في خدمة الحجاج خلال الموسم الجاري إن خدمة الحجاج والسهر على راحتهم هذا العام شرف كبير ووسام أفتخر به، مؤكدة أن ما قدمته المملكة في الحج على الرغم من جائحة كورونا شيء عظيم سيخلده التاريخ .
وبيّنت "باموسى" في تصريح لها أن الحجاج هذا العام على الرغم من جائحة كورونا كان ناجحًا بكل المقاييس والخدمات متميزة ، منوهة بتعاون الحجاج وحرصهم على تطبيق البروتوكولات الصحية لسلامتهم التي نفذتها اللجان العاملة بالأجهزة الحكومية المعنية بخدمة الحج .
وقدمت "باموسى" شكرها ودعاءها لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على جهودهما لخدمة ضيوف الرحمن والتيسير عليهم وبذل الغالي والنفيس من أجل راحتهم .
، بالفيديو .."مواطنة": خدمة الحجاج شرف ونشكر لخادم الحرمين جهوده في الحج الاستثنائي ،
المصدر : الخليج 365
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