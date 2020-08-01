شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. طوارئ في الباحة لمواجهة الأمطار والسيول والان نبدء بالتفاصيل
ويتواجد رجال الأمن من المرور والجهات الأمنية الأخرى من الشرطة والدوريات لتنظم الحركة؛ حفاظاً على سلامة المواطنين والزوار، وتشهد مدينة الباحة ومتنزهات المنطقة إقبالاً من الزوار والسياح للاستمتاع بالأجواء الجميلة التي عمت أرجاء المنطقة في هذه الأيام من الأمطار والضباب وجريان السيول.
ويناءً على توجيهات سمو أمير منطقة الباحة رفعت الجهات الأمنية من استعداداتها وتأهبها لأي طارئ لا سمح الله، فيما حذرت في الوقت نفسه جميع المواطنين والمقيمين بأهمية أخذ الحيطة والحذر عن قيادة المركبات على الطرقات الرئيسة وداخل المدينة حفاظاً على سلامتهم.
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