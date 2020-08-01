شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الحج لـ "سناب اليوم": خطط حج هذا العام تسير بطريقة متقنة جدًا والان نبدء بالتفاصيل
مضيفًا بأننا نعيش قصص نجاح في كل يوم من الأيام، والأدوار تم تنفيذها بإتقان من جميع الجهات، إنعكست إيجابيًا على سير رحلة الحاج، نحن نعيشها في اليوم الحادي عشر من ذي الحجة، وإن شاء الله يتقبل منا ومنكم وحجًا مقبولًا .
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