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إعلان حالة الطوارئ في فلوريدا لمواجهة إعصار إسياس
تصحبه رياح سرعتها القصوى 120 كيلومترًا في الساعة
متابعات الخليج 365 - متابعة
وافق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم السبت، على إعلان حالة الطوارئ في ولاية فلوريدا لمواجهة إعصار “إسياس”.
ووفقًا لموقع روسيا اليوم، فإن ولايتَي فلوريدا ونورث كارولاينا أعلنتا حالة الطوارئ الجمعة، مع اقتراب الإعصار من الساحل الشرقي الأمريكي، ما أجبر السلطات على إغلاق مواقع فحوص فيروس كورونا ودفع الناس لتخزين السلع الأساسية في ظل مخاوف من استمرار الأمطار لساعات.
وذكر المركز الوطني الأمريكي للأعاصير أن “إسياس”، الذي تصحبه رياح سرعتها القصوى 120 كيلومترًا في الساعة، ضرب جزر الباهاما ويتجه صوب الشمال الغربي.
وأوضح المركز الوطني الأمريكي للأعاصير أن “إسياس” قد يتسبب في أمطار غزيرة، في الجنوب والمنطقة الشرقية الوسطى بفلوريدا، في وقت متأخر الجمعة، قبل أن يضرب شرقي ولايتي نورث وساوث كارولاينا، مشيرًا إلى احتمال حدوث فيضانات بالمناطق المنخفضة في الولايتين.
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