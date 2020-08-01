- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
أعلنت الجمارك السعودية أن مبادرة التقديم المسبق للمستندات، تُسهم قبل 72 ساعة من وصول الشحنة في تقليل الوقت المستغرق في عملية الفسح، وتساعد أيضًا في فسح الشحنة خلال أقل من 24 ساعة.
وقالت الجمارك السعودية عبر حسابها الرسمي بـ "تويتر": إن تقديمك المسبق للبيان الجمركي وأرشفة المستندات المطلوبة تُسهم في تقليل الوقت المستغرق للفسح، وتحسين كفاءة سلاسل الإمداد، وتحسين الدورة الاقتصادية، وتخفيض التكاليف.
"الجمارك": مبادرة التقديم المسبق للمستندات تقلل الوقت المستغرق في عملية الفسحذياب الشمري الخليج 365 2020-08-01
أعلنت الجمارك السعودية أن مبادرة التقديم المسبق للمستندات، تُسهم قبل 72 ساعة من وصول الشحنة في تقليل الوقت المستغرق في عملية الفسح، وتساعد أيضًا في فسح الشحنة خلال أقل من 24 ساعة.
وقالت الجمارك السعودية عبر حسابها الرسمي بـ "تويتر": إن تقديمك المسبق للبيان الجمركي وأرشفة المستندات المطلوبة تُسهم في تقليل الوقت المستغرق للفسح، وتحسين كفاءة سلاسل الإمداد، وتحسين الدورة الاقتصادية، وتخفيض التكاليف.
01 أغسطس 2020 - 11 ذو الحجة 1441
09:02 PM
كما تحسن كفاءة سلاسل الإمداد والدورة الاقتصادية وتُسهم بتخفيض التكاليف
أعلنت الجمارك السعودية أن مبادرة التقديم المسبق للمستندات، تُسهم قبل 72 ساعة من وصول الشحنة في تقليل الوقت المستغرق في عملية الفسح، وتساعد أيضًا في فسح الشحنة خلال أقل من 24 ساعة.
وقالت الجمارك السعودية عبر حسابها الرسمي بـ "تويتر": إن تقديمك المسبق للبيان الجمركي وأرشفة المستندات المطلوبة تُسهم في تقليل الوقت المستغرق للفسح، وتحسين كفاءة سلاسل الإمداد، وتحسين الدورة الاقتصادية، وتخفيض التكاليف.
، "الجمارك": مبادرة التقديم المسبق للمستندات تقلل الوقت المستغرق في عملية الفسح ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "الجمارك": مبادرة التقديم المسبق للمستندات تقلل الوقت المستغرق في عملية الفسح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.