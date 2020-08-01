محمد بن مسعود - الدمام - ترصد المخالفات الصحية وتتخذ جميع التدابير الوقائية التي تضمن السلامة كثفت بلدية محافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية، جهودها أيام عيد الأضحى المبارك بالتركيز على رفع مخلفات الأضاحي داخل الأحياء للمحافظة على النظافة العامة. وتقوم الفرق الرقابية بجولات واسعة النطاق لرصد المخالفات الصحية، وتتخذ جميع التدابير الوقائية التي تضمن السلامة، مع تطبيق الأنظمة والتعليمات والتقيد بلائحة الاشتراطات البلدية. كما تواصل الفرق نشاطها الرقابي لضمان المحافظة على الإصحاح البيئي، داعيةً المواطنين والمقيمين إلى التعاون والإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات من خلال مركز «940». رفحاء.. "البلدية" تكثف جولاتها الرقابية أيام العيد وترفع مخلفات الأضاحي من الأحياء وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-08-01 كثفت بلدية محافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية، جهودها أيام عيد الأضحى المبارك بالتركيز على رفع مخلفات الأضاحي داخل الأحياء للمحافظة على النظافة العامة. وتقوم الفرق الرقابية بجولات واسعة النطاق لرصد المخالفات الصحية، وتتخذ جميع التدابير الوقائية التي تضمن السلامة، مع تطبيق الأنظمة والتعليمات والتقيد بلائحة الاشتراطات البلدية. كما تواصل الفرق نشاطها الرقابي لضمان المحافظة على الإصحاح البيئي، داعيةً المواطنين والمقيمين إلى التعاون والإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات من خلال مركز «940». Advertisements 01 أغسطس 2020 - 11 ذو الحجة 1441 09:00 PM ترصد المخالفات الصحية وتتخذ جميع التدابير الوقائية التي تضمن السلامة ترصد المخالفات الصحية وتتخذ جميع التدابير الوقائية التي تضمن السلامة كثفت بلدية محافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية، جهودها أيام عيد الأضحى المبارك بالتركيز على رفع مخلفات الأضاحي داخل الأحياء للمحافظة على النظافة العامة. وتقوم الفرق الرقابية بجولات واسعة النطاق لرصد المخالفات الصحية، وتتخذ جميع التدابير الوقائية التي تضمن السلامة، مع تطبيق الأنظمة والتعليمات والتقيد بلائحة الاشتراطات البلدية. كما تواصل الفرق نشاطها الرقابي لضمان المحافظة على الإصحاح البيئي، داعيةً المواطنين والمقيمين إلى التعاون والإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات من خلال مركز «940». ، رفحاء.. "البلدية" تكثف جولاتها الرقابية أيام العيد وترفع مخلفات الأضاحي من الأحياء ،

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