بالفيديو.. "حمامة" تضطر لشرب الماء من مسّاحة السيارة في مشهد يقشعر الأبدان

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الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى): أظهر مقطع فيديو متداول، "حمامة" تضطر لشرب الماء من مسّاحة السيارة بسبب شدة حرارة الأجواء. أظهر مقطع فيديو متداول، "حمامة" تضطر لشرب الماء من مسّاحة السيارة بسبب شدة حرارة الأجواء. جاء ذلك في ظل موجة الحر الشديدة التي تجتاح المملكة ودول المنطقة حاليًا، خاصة بعدما سجلت الكويت أرقامًا وقيمًا قياسية تاريخية.

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