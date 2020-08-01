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الاتصالات ترد على مواطنين يشكون من تأخير ومماطلة تطبيق للذبائح

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الرياض - علي القحطاني - حمود العنزي (صدى):

اشتكى عدد من المواطنين أحد التطبيقات المختصة بذبح الأضاحي، بسبب التأخير والمماطلة وعدم التجاوب.

وطالب المواطنين الجهات المعنية بالتدخل واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المسؤولين عنه، حيث قال أحد الشاكين إن التطبيق يكذب على الزبائن ويماطل في المواعيد ويبرر بأعذار مضحكة.

وردّ حساب هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات على "تويتر" على شكوى أحد المتضررين بأن الاستفسار ليس من اختصاصهم.

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