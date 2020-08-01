شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. كيفية رصد البلاغات وتمريرها للوحدات الميدانية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أوضح العقيد أحمد السمراني، اليوم السبت، كيفية رصد البلاغات وتمريرها للوحدات الميدانية.

وقال السمراني لقناة " السعودية " هناك أكثر من طريقة لرصد البلاغات عن طريقى الشاشات أو عن طريق المركز الوطني للعمليات الأمنية 911، أو عن طريق الدوريات والفرق الأمنية.

وأضاف : يتم متابعة البلاغات منذ استلامها ورصدها حتى التعامل معها، وغرفة المراقبة نموذج مشرف ويتم إرسال البلاغ واستلامه وحسب وقت انتهاء البلاغ وكله محسوب ومتابع.