شكرا لمتابعة خبر عن وزارة الصحة تعلن نجاح الإجراءات الاحترازية خلال الحج هذا العام والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):أعلنت وزارة الصحة، عن نجاح جميع الإجراءات الاحترازية التي تم تطبيقها في موسم الحج هذا العام.
وأكدت الوزارة، أنه تم وضع خطط لمواكبة الظروف الاستثنائية في الحج بسبب جائحة كورونا.
وكانت الوزارة قد أعلنت، أن الحالة الصحية للحجاج مطمئنة، ولم تُسجل ولله الحمد أي أمراض مؤثرة على الصحة العامة في حج هذا العام 1441هـ .
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