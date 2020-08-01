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وزارة الصحة تعلن نجاح الإجراءات الاحترازية خلال الحج هذا العام

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الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أعلنت وزارة الصحة، عن نجاح جميع الإجراءات الاحترازية التي تم تطبيقها في موسم الحج هذا العام.

وأكدت الوزارة، أنه تم وضع خطط لمواكبة الظروف الاستثنائية في الحج بسبب جائحة .

وكانت الوزارة قد أعلنت، أن الحالة الصحية للحجاج مطمئنة، ولم تُسجل ولله الحمد أي أمراض مؤثرة على الصحة العامة في حج هذا العام 1441هـ .

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