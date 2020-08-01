استقرار الحالة الصحية للدكتور نزار باهبري

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الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى): أوضح مستشفى الدكتور سليمان الفقيه، أن الحالة الصحية للدكتور نزار باهبري استشاري مكافحة العدوى مستقرة. أوضح مستشفى الدكتور سليمان الفقيه، أن الحالة الصحية للدكتور نزار باهبري استشاري مكافحة العدوى مستقرة. جاء ذلك بعد انتشار أنباء تفيد بدخول الدكتور نزار باهبري العناية المركزة، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد. يشار إلى أن "باهبري"، كان قد أصيب بكورونا قبل أسبوعين، وأكد حينها أنه يعاني من ارتفاع درجة الحرارة.

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