شكرا لمتابعة خبر عن صورة نادرة لـ بئر زمزم بعد التوسعة السعودية الأولى والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى): أظهرت صورة نادرة، اليوم السبت، بئر زمزم وقد ازيل المبنى بعد التوسعة السعودية الأولى في عهد الملك سعود رحمه الله لغرض تهيئة المطاف. أظهرت صورة نادرة، اليوم السبت، بئر زمزم وقد ازيل المبنى بعد التوسعة السعودية الأولى في عهد الملك سعود رحمه الله لغرض تهيئة المطاف. ونشر الصورة الحساب الرسمي لمؤسسة الملك سعود عبر موقع التواصل الاجتماعي " تويتر " حيث أوضح أن الصورة تعود لعام 1956م.

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