شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الأعمال التي يجب على الحاج القيام بها في يوم القر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

أوضح الدكتور محمد بازمول، أستاذ قسم الكتاب والسنة بجامعة أم القرى، الأعمال التي يجب على الحاج القيام بها في يوم القر.

وقال خلال لقاءه عبر قناة "السعودية"، إن "الحاج يمكث في اليوم الحادي عشر في منى حتى زوال الشمس، ومن ثم يبدأ في رمي الجمرات، ويبدأ بالصغرى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة وهي الأقرب إلى مكة المكرمة، ويُكبر مع كل حصى ويحرص على وقوع الحصى في أرض الجمرة " .

وأضاف: ومن السُنة أنه إذا رمي الجمرات يرفع يديه حتى يظهر بياض إبطيه ثم يرمي مكبرًا "الله أكبر".