شكرا لمتابعة خبر عن تسجيل 119 حالة إصابة بكورونا في جازان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى):

كشفت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن تسجيل 119 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في جازان، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح تقرير وزارة الصحة، أن الحالات توزعت كالتالي: " جازان 32، ‎العيدابي 17، ‎بيش 17، أبوعريش 13، أحد المسارحة 9، الموسم 8، صامطة 5، فيفاء 4، ضمد 3، الداير 3، الريث 2، الطوال 2، صبيا 2، الدرب 1، والحرث 1 ".

وأعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، عن تسجيل 1573 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد COVID19 توزعت في مختلف مدن ومناطق المملكة.