شكرا لمتابعة خبر عن تسجيل 119 حالة إصابة بكورونا في جازان والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى):كشفت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن تسجيل 119 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في جازان، خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأوضح تقرير وزارة الصحة، أن الحالات توزعت كالتالي: " جازان 32، العيدابي 17، بيش 17، أبوعريش 13، أحد المسارحة 9، الموسم 8، صامطة 5، فيفاء 4، ضمد 3، الداير 3، الريث 2، الطوال 2، صبيا 2، الدرب 1، والحرث 1 ".
وأعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، عن تسجيل 1573 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد COVID19 توزعت في مختلف مدن ومناطق المملكة.
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