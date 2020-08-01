شكرا لمتابعة خبر عن الضباب يقتحم الطائف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الطائف (صدى):

تشهد الطائف الآن، تدني في مدى الرؤية الأفقية، بسبب تكوُّن الضباب على أجزاء من الشفا، فيما طالب المركز الوطني للعمليات الأمنية (911)، سالكي الطرق بأخذ الحيطة والحذر.

من جانبها، دعت المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر بسبب ورود تقرير من الهيئة العامة للارصاد وحماية البيئة ‏حول تعرض أضم والطائف والفرضيات وميسان إلى أمطار من متوسطة إلى غزيرة ونشاط في الرياح السطحية مع تدن في مدى الرؤية، ابتداء من الساعة ١٣ حتى الساعة ٢٢ من هذا اليوم السبت.