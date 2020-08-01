شكرا لمتابعة خبر عن الصحة: المشاعر المقدسة خالية من كورونا والأمراض المؤثرة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - منى (صدى):

أعلنت وزارة الصحة اليوم أن الحالة الصحية للحجاج مطمئنة، ولم تُسجل ولله الحمد أي أمراض مؤثرة على الصحة العامة في حج هذا العام 1441هـ .

وأوضحت الصحة أنه لم يتم حتى الآن تسجيل أي حالة إصابة بفيروس كورونا بين الحجاج أو أي أمراض مؤثرة على الصحة العامة.